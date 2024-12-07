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        Erzurum'da kardaki ayak izlerinden yakalanan insan kaçakçıları adliyede

        Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan ve kar üzerindeki ayak izlerinin takibiyle yakalanan şüpheliyle beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:17
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        Erzurum'da kardaki ayak izlerinden yakalanan insan kaçakçıları adliyede
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        Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan ve kar üzerindeki ayak izlerinin takibiyle yakalanan şüpheliyle beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

        İnsan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan ve dün Tortum ilçesinde kırsalda kar üzerine bıraktıkları ayak izlerinin takibiyle yakalanan E.C.A. (23) S.M. (23) ve M.N'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Tortum Adliyesi'ne sev edildi.

        - Olay

        İnsan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan E.C.A'nın, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gerçekleştirilen sanal devriyede kimliği ve Tortum ilçesinde olduğu tespit edilmiş, ekipler E.C.A. ve göçmenlerin kullandıkları otomobili yol üzerinde bırakıp kırsala kaçan ve kar üzerinde bıraktıkları ayak izlerinin takibiyle 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılarını yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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