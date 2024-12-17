Erzurum'da husumetlisini silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Şükrüpaşa Mahallesi'nde dün bir çay ocağının kapısına gelen İ.C.Y, burada montunda sakladığı pompalı tüfekle bir süre içerideki husumetlisini gözetlemiş, sonra kapıyı açıp içeriye ateş ederek İ.E.M'yi bacağından ağır yaralamıştı.

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