Erzurum'da Sarıkamış şehitleri anısına fener alayı düzenlendi

Kaymakam Abdullah Kurt, amaçlarının şehitleri anmak olduğunu belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Ardından kültür merkezinde devam eden programda, şehitler için dua edildi.

Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı kapsamında düzenlenen etkinliğe katılanlar, Hükümet Meydanı'nda bir araya geldi.

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