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        Erzurum'da Sarıkamış şehitleri anısına fener alayı düzenlendi

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar anısına Türk bayrağı eşliğinde fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:50 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:58
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        Erzurum'da Sarıkamış şehitleri anısına fener alayı düzenlendi
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        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar anısına Türk bayrağı eşliğinde fener alayı gerçekleştirildi.

        Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı kapsamında düzenlenen etkinliğe katılanlar, Hükümet Meydanı'nda bir araya geldi.

        Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde başlayan fener alayı, 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

        Ardından kültür merkezinde devam eden programda, şehitler için dua edildi.

        Kaymakam Abdullah Kurt, amaçlarının şehitleri anmak olduğunu belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da programda konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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