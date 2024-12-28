Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan öğretmeni arama çalışması başlatıldı

Ekipler, nehir ve çevresindeki arama çalışmalarına yarın devam edecek.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verdi.

Yapılan araştırmalarda öğretmenin otomobili, Aşkale ilçesinde Karasu Nehri'ne yakın bir noktada terk edilmiş olarak bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.