Ağrı ile Erzurum'da dondurucu soğuklarla nehir ve dereler buzla kaplandı

Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda kaldırımlar ile cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu.

Erzurum ile Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

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