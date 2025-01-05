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        Ağrı ile Erzurum'da dondurucu soğuklarla nehir ve dereler buzla kaplandı

        Erzurum ile Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:22
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        Ağrı ile Erzurum'da dondurucu soğuklarla nehir ve dereler buzla kaplandı
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        Erzurum ile Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camlarında buzlanma oluştu.

        Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda kaldırımlar ile cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu.

        Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        - Ağrı

        Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

        Yılın en soğuk gününün yaşandığı kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

        Vatandaşlar araçlarını branda, naylon ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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