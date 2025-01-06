"2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı buza işlendi

Öte yandan şehirde yıl boyunca düzenlenecek birçok organizasyonun takvimi de duyuruldu.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi koordinatörlüğünce testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılan "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sergilendi.

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