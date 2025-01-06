Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı buza işlendi

        "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılarak kent meydanında sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı buza işlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılarak kent meydanında sergilendi.

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da uluslararası ilk organizasyon yarın Palandöken'de Kış Oyunları ile başlayacak.

        Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi koordinatörlüğünce testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılan "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sergilendi.

        Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti programının açılışı, bugün il protokolünün katılımıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan Çifte Minareli Medrese'ye kadar kortej yürüyüşüyle gerçekleştirilecek.

        Öte yandan şehirde yıl boyunca düzenlenecek birçok organizasyonun takvimi de duyuruldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı kentleri yeniden beyaza bürüdü
        Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı kentleri yeniden beyaza bürüdü
        Erzurum'da jandarmanın çalışmasıyla yasa dışı 376 internet adresine erişim...
        Erzurum'da jandarmanın çalışmasıyla yasa dışı 376 internet adresine erişim...
        Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret yapalım
        Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret yapalım
        CHP Genel Başkanı Özel, Erzurum'da "Halk Buluşması"na katıldı
        CHP Genel Başkanı Özel, Erzurum'da "Halk Buluşması"na katıldı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Ağrı ile Erzurum'da dondurucu soğuklarla nehir ve dereler buzla kaplandı
        Ağrı ile Erzurum'da dondurucu soğuklarla nehir ve dereler buzla kaplandı