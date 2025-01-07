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        Erzurum'da EİT 2025 coşkusu sürüyor

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle kentte yıl boyu kültür, sanat ve spor alanında düzenlenecek etkinlikler kapsamında kış sporları yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:09 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:19
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        Erzurum'da EİT 2025 coşkusu sürüyor
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle kentte yıl boyu kültür, sanat ve spor alanında düzenlenecek etkinlikler kapsamında kış sporları yarışları başladı.

        12 Ocak tarihine sürecek organizasyonun ilk gününde, Palandöken Kayak Merkezi'nde Alp disiplini kayak ve snowboard yarışları, Palandöken 2000’lik buz salonunda sürat pateni yarışı (Short Track) ile curling müsabakaları yapıldı.

        Kayak merkezindeki Alp disiplini ve snowboard çocuk kupası yarışlarına 141 sporcu katıldı.

        Uluslararası Kayak Federasyonu Teknik Delegesi ve Türkiye Kayak Federasyonu EİT Organizasyon Sorumlusu Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Palandöken'de iki branşta müsabaka yapıldığını söyledi.

        Yarışlara küçük sporcuların katıldığını belirten Kıyıcı, "Bugün snowboard branşında Türkiye'nin ilk çocuk kupasını, Alp disiplininde ise ikinci çocuk kupası yarışlarını yapıyoruz. Türkiye ile 7 ülkeden 101 alp disiplini, snowboard branşında ise yaklaşık 40 sporcu yarışıyor. Sporcuların yaşları 10-15 yaş aralığında. Yarın büyük slalom ile oyunlardaki yarışları tamamlamış olacağız." diye konuştu.

        Kentte farklı müsabakaların da yapıldığını ifade eden Kıyıcı, şöyle konuştu:

        "Kar sporları olarak snowboard ve alp disiplini, buz sporları ise curling ve buz hokeyi şehirdeki salonlarda yapılıyor. Kar voleybolu ve dağ kayağı yarışmaları da olacak. Burada temel amaç organizasyon kapsamında özellikle dünyada ve Türkiye'de çok az yarışması olan çocuk yaştaki sporcularımızın geleceği için tecrübe edinmelerini sağlamak. Erzurum'a gelip bu güzel kayak merkezini tanıyıp bundan sonraki yarışmalarda yine burayı tercih etmelerini sağlamak. Yarışmalarla Erzurum'u ve Palandöken'in tanınmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Açılışta kentin kültürel tanıtımı yapıldı biz bunu ilk defa yaptık. Erzurum'da bundan sonra her yıl Palandöken Çocuk Kupası yarışlarını devam ettirmeyi düşünüyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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