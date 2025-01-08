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        Doğu Anadolu'daki 5 kentte soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu

        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:18
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        Doğu Anadolu'daki 5 kentte soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu
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        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu.

        Kar yağışının ardından dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Erzurum'da, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

        Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ve çeşmelerinin donduğu kentte, gece etkili olan sis nedeniyle ağaçlarda yoğun kırağı görüldü.

        - Kars

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16,2 dereceye düştüğü Kars'ta da dereler, göletler buzla kaplandı.

        Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, Kars Kalesi eteğindeki tarihi yapılar kırağı tutan ağaçlarla güzel bir görüntü oluşturdu.

        Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürdü.

        Bina çatılarında, buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağı, camlar ise buz tuttu. Yollarda oluşan buz ve kar kütleleri için Sarıkamış Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

        Vatandaşlardan Yakup Gülle, Sarıkamış'ta kar yağdıktan sonra soğuk havanın hüküm sürmeye başladığını söyledi.

        - Ağrı

        Ağrı'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8,6 derece ölçüldü. Şehirde yoğun sis de etkili oldu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 dereceye düştüğü kentte, sis, kırağı ve buzlanma oluştu.

        Göle ilçesinde yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        - Tunceli

        Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

        Ağaç ve bitkilerin de kırağıyla kaplandığı kentte, dağların zirvelerinde sis bulutları oluştu.

        Bazı vatandaşlar kış şartlarından etkilenen kuşlar için doğaya yem bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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