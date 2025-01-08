Doğu Anadolu'daki 5 kentte soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu.

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Erzurum'da, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ve çeşmelerinin donduğu kentte, gece etkili olan sis nedeniyle ağaçlarda yoğun kırağı görüldü.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürdü.

Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, Kars Kalesi eteğindeki tarihi yapılar kırağı tutan ağaçlarla güzel bir görüntü oluşturdu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16,2 dereceye düştüğü Kars'ta da dereler, göletler buzla kaplandı.

Bina çatılarında, buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağı, camlar ise buz tuttu. Yollarda oluşan buz ve kar kütleleri için Sarıkamış Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Yakup Gülle, Sarıkamış'ta kar yağdıktan sonra soğuk havanın hüküm sürmeye başladığını söyledi.

- Ağrı

Ağrı'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8,6 derece ölçüldü. Şehirde yoğun sis de etkili oldu.