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        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olayı gerçekleştiren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:20
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        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olayı gerçekleştiren zanlı tutuklandı.

        Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Olayda bıçakla ağır yaralanan E.K. (42) çevredeki vatandaşlar tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Ö.Ö'yü (41) Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde saklandığı evinde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının, çeşitli suçlardan 8 kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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