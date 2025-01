Kollarından engelli Eyüp eğlence için girdiği havuzda milli sporcu olma yolunda

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Doğuştan kollarından ve ayaklarından engelli 15 yaşındaki Eyüp Can Akgün, iki yıl önce eğlenmek için girdiği havuzda şimdi milli sporcu olmak için yüzüyor.

Engelli 8. sınıf öğrencisi Eyüp Can Akgün, iki yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında eğlence için gittiği Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki etkinlikte, antrenörlerin dikkatini çekti.

Yüzme antrenörü Ufuk Tepegün'ün yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Akgün, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünün sporcusu oldu ve geçen yıl katıldığı Türkiye şampiyonasında 4 kategoride birincilik elde etti.

Milli sporcu olma yolunda ilerleyen Akgün, olimpiyatlara katılmanın hayalini kuruyor.

- "Hayatım hep teknolojiye bağlıydı"

Paralimpik yüzücü olan Eyüp Can Akgün, AA muhabirine, iki yıl önce eğlenmek için geldiği Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda artık sporcu olduğunu söyledi.

Yüzme sporuyla hayatının değiştiğini ifade eden Akgün, "Yüzmeyi çok seviyorum çünkü yüzme ile aklımdaki planları gerçekleştirebiliyorum ve 'yapmam lazım' diyorum. Aklımda olimpiyatlar var. Yüzmeye başlamadan önce hayatım hep teknolojiye bağlıydı. Yüzmeye başladığım zaman elimi telefondan kestim. Böylelikle kendimi spora verdim. Bu şekilde ilerledim. Geçen sene yarıştığımız şampiyonada dört ayrı branşta birincilik aldım. Gaziantep'te Türkiye şampiyonası vize yarışmalarında vize kazandım. 30 Ocak'ta İstanbul'da yarışacağım. Onu da kazanırsam milli sporcu olmak için barajlı geçmiş olurum ve çok güzel olur. Hedefim olimpiyat yarışlarına katılarak Türkiye'yi ve şehrimi temsil etmek." dedi.

Baba Recep Akgün ise oğlunun doğuştan engelli olduğunu, 4 yaşından beri her dalda eğitim alması için çabaladığını anlattı.

Oğluyla her zaman yakından ilgilendiğini dile getiren Akgün, "Evlada emek vermek gurudur. Ondan çok şey bekliyorum. Olimpiyatlarda başarı elde edecek kapasitesi var. Engelinin ona artık bir etkisi yok." diye konuştu.

- "İçine kapanıktı, şu an çok iyi durumda"

Yüzme antrenörü Ufuk Tepegün de Eyüp Can ile "Mutlu Çarşamba" etkinliklerinde tanıştığından bahsetti.

Akgün'ün yaz aylarında günde çift antrenman yaptığını ve çok azimli olduğunu belirten Tepegün, şunları kaydetti:

"İki yıl önce havuza gelen Eyüp Can ile şu anki Eyüp Can arasında çok fark var. Arkadaşlarıyla ilişkisi bile çok değişti. İçine kapanıktı, çok iletişim kurmazdı. Şu an çok iyi bir durumda. Sporcu anlamında da ileri bir seviyede. Her gün havuza geliyor. Onun dünyası havuz üzerine kurulu. İnşallah önümüzdeki yıl Avrupa şampiyonasına gitmek istiyoruz. Zaten şu an dereceleri de buna yakın."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da kentte kurulu tüm tesisleri engellilerin daha aktif kullanması için gayret içinde olduklarını ifade etti.

Çakmur, "Yüzme havuzumuza gelen engelli çocuklarımızın antrenörler nezaretinde performans sporcusu olması için çaba sarf ediyoruz. Antrenörlerimiz bu anlamda çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Biz de kurum olarak engelli kardeşlerimizden tesislerimize yönelik her türlü dönütü anında değerlendirerek şartlarımızı güncelliyoruz." diye konuştu.