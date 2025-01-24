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        Erzurum'da kayganlaşan yolda kaza; 2 ölü, 3 yaralı

        ERZURUM'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:15
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        Erzurum'da kayganlaşan yolda kaza; 2 ölü, 3 yaralı
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        ERZURUM'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Erzurum-Tortum kara yolunun 35'inci kilometresindeki Karagöbek mevkisinde meydana geldi. Mahmut Albayrak idaresindeki 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Faruk İlhan olay yerinde, Yusuf Talha İlhan ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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