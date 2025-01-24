Erzurum'da kayganlaşan yolda kaza; 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Erzurum-Tortum kara yolunun 35'inci kilometresindeki Karagöbek mevkisinde meydana geldi. Mahmut Albayrak idaresindeki 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Faruk İlhan olay yerinde, Yusuf Talha İlhan ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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