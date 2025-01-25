Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde normal doğuma teşvik için "Her gebeye bir ebe"

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Şehir Hastanesi'nde normal doğumu özendirmek amacıyla "Her ebeye bir gebe" sloganıyla ebe polikliniği hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde normal doğuma teşvik için "Her gebeye bir ebe"
        ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Şehir Hastanesi'nde normal doğumu özendirmek amacıyla "Her ebeye bir gebe" sloganıyla ebe polikliniği hizmeti verilmeye başlandı.

        Sağlık Bakanlığının, ebelerin gebelik döneminden tüm aşamalarda anne adaylarına birebir danışmanlık ve rehberlik etmesiyle ilgili düzenlemesi kapsamında Erzurum Şehir Hastanesi'nde "ebe polikliniği" faaliyete girdi.

        Burada gebelere, tecrübeli ebeler tarafından doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki süreçlerde eğitim ve bilgi verilerek, anne adaylarına süreç boyunca danışmanlık ve yol arkadaşlığı yapılıyor.

        Poliklinikte gebelerin aklındaki soruları cevaplayıp psikolojik desteklerle doğum sırasında kendilerini güvende hissetmelerini, doğum kaygı ve korkularını gidermelerini sağlayan ebeler, gebeleri normal doğuma özendirmek için ameliyat ve doğum salonlarını gezdirip sezaryen doğum oranlarının düşürülmesini hedefliyor.

        - "Amacımız, normal doğumun en doğal yol olduğunu gebelere hatırlatmak"

        Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, AA muhabirine, ebe polikliniğinin, Sağlık Bakanlığının normal doğum eylem planı kapsamında oluşturulduğunu söyledi.

        Poliklinikte "Her gebeye bir ebe" sloganıyla gebelerin kafalarındaki soru işaretlerini giderip doğum yapacağı ebelerle tanışmalarını sağladıklarını ifade eden Kadıoğlu, şöyle konuştu:

        "Amacımız, normal doğumun en doğal yol olduğunu gebelere hatırlatmak, sezaryen oranlarını azaltmak ve normal doğuma anne adaylarını teşvik etmek. Gebeler internete soracakları soruları burada yüz yüze öğreniyor. Ebelerimiz, gebelere doğum yapacakları mekan ve salonları gezdiriyor. Amacımız, gebeleri doğum korkusundan kurtarmak. Sezaryenin aslında ameliyat olduğunu, gerekmediği sürece ameliyat olmamalarını tavsiyelerle ve görsellerle anlatmaya çalışıyoruz."

        Doç. Dr. Kadıoğlu, özellikle ilk doğum yapacak anne adaylarında doğum sürecinde neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için biraz korku oluştuğuna işaret ederek, bunu aşmak için ebe polikliniğinin aktif rol aldığını anlattı.

        - "Sezaryene inanılmaz talep var"

        Gerekmediği sürece asla sezaryen tavsiye etmediklerini vurgulayan Kadıoğlu, "Türkiye, sezaryen doğumda dünyanın birinci sıralarında. OECD ülkeleri arasında çok kötü durumdayız, normal doğum oranlarında eskiye göre düşme, sezaryene inanılmaz talep var. Bu etkinliklerin amacı da normal doğuma özendirmek. Dünya Sağlık Örgütü, primer sezaryen oranlarının yüzde 15'i aşmamasını söylüyor. Türkiye ortalaması ise yüzde 33'ün üzerinde. Biz hastane olarak yüzde 20 civarındayız. Normal doğuma teşvik için hekimlerimizle, ebelerimizle konuşup çabamızı bu yönde sürdürüyoruz. Sağlıklı gelecek için kesinlikle normal doğuma teşvik edip bunu başarmalıyız." dedi.

        Anne adaylarından Eda Yıldırım ise bilgilendirmeyle kendini daha güvende hissettiğini ifade ederek, "İlk gelirken çok stresliydim, ebeler güzelce bilgi verip süreci anlattı. Stresim azalmış şekilde buradan ayrılıyorum. Özellikle ebelerin doğum salonlarını gezdirmeleri ve bizlerle tanışması çok iyi geldi. Tüm gebelere ebe polikliniğini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

        Gülşah Sümer Demir de normalde özel hastanede doğum yapmak istediğini ancak ebe polikliniği sayesinde gördükleri karşısında fikrinin değişebileceğini anlatarak, "Suda doğum ve normal doğum salonlarını gördük. Gayet güzel temiz, samimi ortam. Ebeler çok güler yüzlü ve anlayışlıydılar. Sürekli yardımcı olmaya çalıştılar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen imam öldü
        Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen imam öldü
        Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt göreve başladı
        Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt göreve başladı
        AK Parti Erzurum Milletvekili Öz, sporcuları ziyaret etti
        AK Parti Erzurum Milletvekili Öz, sporcuları ziyaret etti
        Erzurum'da kayganlaşan yolda kaza; 2 ölü, 3 yaralı
        Erzurum'da kayganlaşan yolda kaza; 2 ölü, 3 yaralı
        TEI ile Atatürk Üniversitesi, yerli motor teknolojisini geliştirmek için iş...
        TEI ile Atatürk Üniversitesi, yerli motor teknolojisini geliştirmek için iş...