Erzurum'da 1500 kaçak tişört yakalandı

Ele geçirilen tişörtlere ise adli makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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