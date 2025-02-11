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        Erzurum'da tek katlı müstakil evde çıkan yagın söndürüldü

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:24
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        Erzurum'da tek katlı müstakil evde çıkan yagın söndürüldü
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kırsal Yazıpınarı Mahallesi'nde H.K'ye (68) ait evde henüz öğrenilemeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine mahalleye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen ve kimsenin yaralanmadığı yangın sonrası evde ağır hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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