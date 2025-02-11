Erzurum'da tek katlı müstakil evde çıkan yagın söndürüldü
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Yazıpınarı Mahallesi'nde H.K'ye (68) ait evde henüz öğrenilemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine mahalleye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen ve kimsenin yaralanmadığı yangın sonrası evde ağır hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.