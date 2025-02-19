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        Havalı silahlarda Avrupa üçüncüsü olan Rana Gözübüyük, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 16 ve 18 yaş altı kadınlar kategorisinde ve takım yarışlarında üçüncü olarak çift bronz madalya kazanan Rana Gözübüyük ve mili sporcu Muhammet Serhat Demir, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:46
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        Havalı silahlarda Avrupa üçüncüsü olan Rana Gözübüyük, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı
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        Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 16 ve 18 yaş altı kadınlar kategorisinde ve takım yarışlarında üçüncü olarak çift bronz madalya kazanan Rana Gözübüyük ve mili sporcu Muhammet Serhat Demir, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

        Estonya'nın Tallinn kentinde 9-15 Şubat tarihlerinde düzenlenen şampiyonada 10 metre havalı tüfek 18 yaş altı trio kadınlar kategorisinde ve takım yarışlarında üçüncü olan Rana Gözübüyük ile aynı branştaki milli sporcu Muhammet Serhat Demir, Erzurum'a geldi.

        Başarılı sporcuları, havalimanında Erzurum Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi (TOHM) Müdürü Muzaffer Kaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu İl Temsilcisi Burak Çağlar, antrenör Zeynep Çağlar, sporcuların yakınları ile kentteki diğer sporcular karşıladı.

        Karşılamada, Rana ve Muhammet Serhat'a çiçek verildi.

        Çağlar, karşılamanın ardından yaptığı açıklamada, milli sporcu Muhammet Serhat Demir'in madalyayı kıl payı kaçırdığını söyledi.

        Rana Gözübüyük'ün ferdi olarak elde ettiği bronz madalyanın Türkiye adına bir ilk olduğunu belirten Çağlar, "Rana'nın kazandığı madalya atıcılıkta tarihi bir madalya oldu. Disiplinli ve özverili çalışmanın eseri. İnşallah bundan böyle daha büyük derecelere imza atacak." diye konuştu.

        Milli sporcu Rana Gözübüyük de karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, bundan sonraki hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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