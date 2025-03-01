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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 164 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:32
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 164 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 164, Nemrut'ta 163, Palandöken'de 158, Ergan ve Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 117, Sarıkamış'ta 115, Uludağ'da 113, Hakkari'de 102, Mersivan'da 99, Çambaşı'nda 98, Hesarek'te 94, Erciyes'te 85, Keltepe'de 68, Yıldızdağı ve Davraz'da 58, Akdağ'da 56, Kop Dağı'nda 53, Ilgaz'da 52, Yıldıztepe'de 50, Yedikuyular'da 48, Murat Dağı'nda 46, Yalnızçam'da 41 ve Gevaş Abalı'da 30 santimetre oldu.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 01.03.2025 En düşük En yüksek
        Kartalkaya S -6 3
        Nemrut P -12 -5
        Palandöken P -12 -9
        Ergan P -8 -3
        Kartepe PB 1 7
        Palandöken 2 P -11 -7
        Sarıkamış P -17 -5
        Uludağ PB 0 4
        Hakkari P -20 -5
        Mersivan KY -7 -2
        Çambaşı PB -4 -3
        Hesarek ÇB -12 -3
        Erciyes HKY -6 -1
        Keltepe S -3 1
        Yıldızdağı P -6 0
        Davraz PB -4 6
        Akdağ PB -6 1
        Kop Dağı P -9 -4
        Ilgaz P -9 3
        Murat Dağı PB -3 5
        Yalnızçam P -12 -3
        Gevaş Abalı PB -11 -2

        (S: Sisli, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, )

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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