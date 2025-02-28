Erzurum ve Kars'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Erzurum ve Kars'ta ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.
Erzurum ve Kars'ta ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.
Erzurum'da yatsı namazı öncesi camiler dolmaya başladı.
Başta tarihi Ulu, Lalapaşa ve Muratpaşa camilerini dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı ve dua etti.
- Kars
Kars'ta da ilk teravih namazı kılındı.
Sultan Alparslan Külliyesi Camisi ile diğer camilere gelenler yatsı namazından sonra teravih namazını kıldı ve dua etti.
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