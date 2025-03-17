Erzurum'da, apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere müdahale edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede söndürülen yangında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekiplerince balkon ve pencerelerden tahliye edildi.

Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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