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        Sırtındaki ağrı nedeniyle başladığı yüzme kariyerini olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırdı

        YUNUS HOCAOĞLU - Küçük yaşlarda sırtında yaşadığı problem nedeniyle yüzmeye başlayan, birçok başarının ardından son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanan Rumen milli yüzücü David Popovici, Singapur'daki Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da kamp yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:31
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        Sırtındaki ağrı nedeniyle başladığı yüzme kariyerini olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırdı
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        YUNUS HOCAOĞLU - Küçük yaşlarda sırtında yaşadığı problem nedeniyle yüzmeye başlayan, birçok başarının ardından son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanan Rumen milli yüzücü David Popovici, Singapur'daki Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da kamp yaptı.

        Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, 2 bin 500 metrekare alanda Türk yüzücülerin yanı sıra yabancı sporcuların da vazgeçilmez kamp merkezleri arasında yer alıyor.

        Söz konusu havuzda yüksek irtifa kampına gelen Romanya Milli Yüzme Takımı'nın kadrosunda David Popovici de bulunuyor.

        Popovici, 4 yaşında sırtındaki ağrı nedeniyle başladığı yüzmede birçok başarıya imza attı.

        Kariyerine 5 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu sığdıran 20 yaşındaki yüzücü, son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Paris La Defense Arena'da düzenlenen erkekler yüzme müsabakaları 200 metre serbest stil finalinde 1.44.72'lik derecesiyle birinci olarak olimpiyat şampiyonluğunu kazandı.

        Popovici, aynı organizasyonun erkekler 100 metre serbest finallerinde ise 3. olup bronz madalya aldı.

        Sırtındaki ağrı nedeniyle başladığı yüzmede aldığı bu sonuçlarla olimpik madalyalı sporcu olarak Romanya tarihine geçen Popovici, Erzurum'da yüksek irtifada kampı tamamladı.

        - "Dört yaşındayken sırtımda problem vardı, bu nedenle yüzmeye başladım"

        Kariyerinde yeni başarılara imza atmak isteyen Rumen yüzücü David Popovici, AA muhabirine, 3 haftadır Erzurum'da kamp yaptığını söyledi.

        Yüksek rakımda kamp yapmaktan memnun olduğunu anlatan Popovici, "Dört yaşındayken sırtımda problem vardı, bu nedenle yüzmeye başladım. Ondan sonra ilerlemeler kaydettim ve 6-7 sene sonra profesyonelliğe geçtim." dedi.

        Popovici, disiplinli şekilde spor hayatına devam ettiğini belirterek, "Sırtımdaki ağrı yüzmeye başladıktan sonra geçti ve sonra yüzmeyi daha çok sevdim. Disiplinli çalışarak profesyonelliğe geçtim. Yüzmeyi, yarışmayı seviyorum. 2 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu kazandım. Geçen yıl ise Paris'teki olimpiyatlarda şampiyon oldum. Aynı zamanda olimpiyatlarda bronz madalya kazandım." ifadelerini kullandı.

        Yüksek irtifa kampından sonra bazı müsabakalara katılacağını aktaran Popovici, "Temmuz ayında Singapur'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Ondan sonra da bazı yarışmalarım olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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