Erzurum'un Aşkale ilçesinde eğitime kar engeli

Açıklamada, "21 Mart'ta ilçemizdeki tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim ile kırsal mahallelerdeki eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

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