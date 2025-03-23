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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:37
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 137, Nemrut'ta 101, Konaklı'da 100, Kartalkaya'da 87, Erciyes'te 85, Sarıkamış'ta 76, Çambaşı'nda 75, Akdağ'da 60, Uludağ'da 55, Hakkari'de 50, Kartepe'de 38, Yıldız ve Yalnızçam'da 35, Hesarek'te 30, Mersivan'da 11 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 23.03.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken ÇB -11 5
        Ergan PB -8 1
        Nemrut PB -7 1
        Konaklı ÇB 11 4
        Kartalkaya S -7 4
        Erciyes S -9 1
        Sarıkamış ÇB 11 1
        Çambaşı P -8 3
        Akdağ P -5 3
        Uludağ PB -3 9
        Hakkari ÇB -17 2
        Kartepe PB -2 10
        Yıldız S -4 4
        Yalnızçam KY -7 0
        Hesarek PB -12 -2
        Mersivan Y -5 3

        (ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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