Erzurum'da yabancı üniversite öğrencileri 11 yıldır iftar sevincini birlikte yaşıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Yaklaşık 11 bin yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğü Erzurum'da ailelerinden binlerce kilometre uzakta olan yabancı Müslüman öğrenciler, 11 yıldır iftar heyecanını birlikte yaşıyor.

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversiteleri ile "öğrenci şehri" olan Erzurum'da her yıl farklı ülkelerden binlerce öğrenci eğitim görüyor.

Her geçen yıl artan sayılarla birlikte binlerce yabancı uyruklu öğrencinin yaşadığı kentte, 2014 yılında kurulan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği de önemli faaliyetlerde bulunuyor.

Ramazan ayı içinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesiste vatandaşların da destekleri ile 11 yıldır devam eden iftar programı, bu yıl da devam ediyor.

Her akşam iftara yakın saatlerde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci, ramazanın sevincini paylaşarak bir arada oruçlarını açıyor.

- İftar sofrası 11 yıldır yabancı öğrenciler için kuruluyor

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, AA muhabirine, kentte 90 ülkeden gelen 11 bin yabancı öğrencinin bulunduğunu, derneğin kurulduğundan beri bu öğrencilere maddi ve manevi destek olduğunu anlattı.

Yabancı öğrencilerle yapılan iftar programlarının geleneksel hale geldiğini belirten Aksakal, "Ramazan programlarımızın bu yıl 11'incisini düzenliyoruz. İftar yemeğinde hep beraber oluyoruz. Ramazan çalışmalarımız sadece iftar programlarından ibaret değil, iftarın yanında evde kalan öğrencilere kumanya desteği sağlıyoruz. Gönüllülerimizden gelen fitre, zekat, sadakaları ihtiyaç sahibi öğrencilere veriyoruz. Bunun dışında hafta sonunda öğrencilerimiz derslerinde de yardımcı oluyoruz." dedi.

Aksakal, şunları kaydetti:

"11 yıldır uluslararası öğrencilerimize, anne babalarını aratmadan, yuva sıcaklığında her yıl iftar sofralarını kuruyoruz. Binlerce kilometre uzaklıktan gelen öğrencilerimiz var. Erzurum'da Arnavutluk'tan Moritanya'ya, Kazakistan'dan Burkina Faso'ya kadar öğrenciler var. Hepsi binlerce kilometre uzaklıktan gelen insanlar. Burada onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Onlara anne baba görevi üstlenmeye gayret ediyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz burada herhangi bir problemle karşılaşmasın ve karşılaşırlarsa güvenip gelecekleri bir liman olsun. Sofralarımızda bunun bir temennisi. Her gün burada 100 kişiye yakın öğrenciye yemek veriyoruz."