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        Otizmli ikiz milli kayakçılar, Fransa'da madalya peşinde

        MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da yaşayan otizmli ikiz milli kayakçılar Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, 1-4 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek 2025 VIRTUS Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefiyle hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:08
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        Otizmli ikiz milli kayakçılar, Fransa'da madalya peşinde
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        MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da yaşayan otizmli ikiz milli kayakçılar Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, 1-4 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek 2025 VIRTUS Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefiyle hazırlanıyor.

        Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve emekli mühendis eşi Nesrin Kaya Bingül'ün 21 yaşındaki otizmli ikiz çocukları Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, aile desteğiyle 3 yaşında cimnastik, 6 yaşında ise kayakla tanıştı.

        Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül kardeşler, dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otizmli ikizler ve Türkiye'nin tek lisanslı otizmli ikiz milli sporcuları olarak biliniyor.

        Milli sporcular, 1-4 Nisan'da Fransa'nın Tignes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek 2025 VIRTUS Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda derece alabilmek için hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde özel pistte kayak antrenörleri Osman Darel ve kardeşi Elkamer Darel eşliğinde günde 4 saat kayak yapan ikizler, akşamları da evlerinde koşu bandında çalışıyor.

        "Gelecek vadeden en iyi özel sporcu ödülleri" de bulunan özel ikizler, şampiyonadan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        - Antrenör Osman Darel: "Hedefimiz şampiyonluk"

        Antrenör Osman Darel, AA muhabirine, ağır otizmli olup ağır bir sporu profesyonelce yapan sporcu olarak Zeynep ve Murat'ın dünyada tek olduklarını söyledi.

        Yarıştıkları gruplarda otizmli sporcular bulunduğunu ancak otizm seviyelerinin Zeynep ve Murat kadar ağır olmadığına dikkat çeken Darel, şöyle konuştu:

        "Geçen sene Polonya'da Zeynep'in dünya üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği, Murat'ın da dünya beşinciliği ve Avrupa dördüncülüğü var. Zeynep ve Murat'ın Türkiye'de de çeşitli dereceleri var. En son antrenmanımızı 28 Mart'ta yapacağız ve Tignes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonaya katılacağız. Geçen sene Polonya'da salise farkıyla kaçırdığımız altın madalyayı inşallah bu sene Fransa'da alıp Türkiye'ye döneceğiz. Hedefimiz şampiyonluk. Kar yağışı, tipi ve rüzgar bizim için fark etmiyor. İnşallah bu çalışmalarımızın meyvelerini Fransa'da alacağız."

        Antrenör Elkamer Darel ise şampiyona için 4 aydır çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

        Antrenmanlara ailenin de büyük katkısı olduğunu aktaran Darel, "Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımız zaman daha mutlu oluyoruz. Başından beri inancımız var. Geçen sene çocuklar saliselerle o madalyaları kaçırdı. Karşımızdaki rakipler güçlü rakipler ve bizim çocuklarımız ağır otizmli. Karşımızda hafif otizmlilerle yarışıyoruz ama buna rağmen Fransa'dan mutlaka bir galibiyet alacağız. Onun için de çabalıyor ve emek veriyoruz. İnşallah başaracağız." diye konuştu.

        Muhsin Murat Bingül de "İnşallah Fransa'da şampiyon olacağız. İnşallah Türkiye'ye madalyayı getireceğiz. Fransa'ya gidiyoruz, 6 Nisan'da Erzurum'a dönüyoruz. Şampiyon olup geliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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