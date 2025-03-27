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        Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri yapıldı

        Erzurum'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:24 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:31
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        Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri yapıldı
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        Erzurum'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde yaklaşık 50 noktada denetim yapıyor.

        Ekipler, güvenlik önlemi alarak oluşturdukları noktalarda durdurdukları araçların sürücülerine, emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve mola verme konularında uyarıda bulunuyor.

        Trafikteki araçları dron ile izleyen ekipler, sürücülerin kurallara uyup uymadığını havadan karadan takip ediyor.

        Sürücülerden Emre Beydüz, AA muhabirine, ekiplerin birçok noktada sürdürdüğü denetimlerden memnun olduğunu söyledi.

        Bayram dolayısıyla yolların kalabalık olduğundan belirten Beydüz, şöyle konuştu:

        "Halkımız bayram için birbirini ziyaret edecek, başka memleketlere gidip gelecek. Yaklaşık bir yıldır ben de yollardayım birçok şeyle karşılaşıyoruz, bayramda da kalabalık oluyor. 'Kaza yapmam' demek yok, herkes kaza yapabilir, saniyelik de değil saliselik bir olay. Sürücülerimiz çok dikkatli olmalı, uykulu veya yorgunsalar dinlenmeliler. Bir saat geç gidilsin ama gidilsin çünkü can sağlığı her şeyden değerlidir."

        Oltu ilçesinden kent merkezine gelen sürücü Yasin Cellat da trafik kurallarına uymanın hayat kurtarabileceğini ifade ederek, "Yol üzerinde çoğu yerde kontrol noktaları var. Polislerimiz ve jandarmamız güzel davranıyorlar. Devamlı gidip geliyorum kalabalık var. Vatandaşlarımız da emniyet kemerlerini taksınlar ve dikkatli olsunlar." diye konuştu.

        Sürücülerden Emrah Bulut ise "Trafik çok kalabalık, bazı sürücülerimiz anlayışsız, kurallara uymayanlar da var ama denetimler çok güzel, bundan da çok memnunuz. Kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım." ifadelerini kullandı.

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