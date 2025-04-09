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        Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 beraber kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, çok önemli bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:50
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        Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 beraber kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, çok önemli bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Kutlu, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Maçı kazandığımız takdirde lig ikincisiyle aramızdaki puan farkını koruyup onların akşamki maçını bekleyecektik." dedi.

        Oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade eden Kutlu, "İlk yarı gol girişimlerimiz oldu ama son pasları veremedik. Üstünlük 90 dakika bizdeydi. Rakibimiz ikinci yarı oyunun belli bölümlerinde oyuna ortak oldu ve tek attıkları şut kalemizde gol oldu. Pozisyon sayısını çoğaltmalıydık bunda eleştiri yapılabilir." diye konuştu.

        Kalan haftalarda alacakları puanlara göre ligdeki konumlarının şekilleneceğini dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:

        "Bu sonuç bizi ilk ikiden biraz uzaklaştırdı. Rakibimiz (Fatih Karagümrük) akşam kazanırsa ilk ikiden uzaklaşacağız. Bugün play-off kotasındaki bir takımla oynadık. Bu maçı kaybetseydik daha büyük sıkıntı olabilirdi. Hem ikili averajı Çorum'a verip hem de 2 puanı alıp bize yaklaşmalarını sağlayacaktık. Güçlü bir takımla oynadık ama önümüzdeki haftalara bakacağız. Beraberliğe çok üzüldük ama bundan sonraki maçlarda alınacak her puan play-off hattında kalmak adına çok önemli. İlk ikiyi kovalayacağız ama başaramazsak üçüncü olup direkt final oynama şansı elde etmek istiyoruz. Bunlar için önümüzdeki maçlar gösterge olacak."

        - Ahlatcı Çorum FK cephesi

        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı da deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Kaybetmeme alışkanlığı önemlidir, bunu oyuncularımla konuştum. Geldiğimizden bu yana ilk iki haftayı kazanarak geçmiştik. Şu anda da kaybetmedik ama futbol bir oyun. Bundan herkes keyif almalı. Zemin o kadar kötüydü ki oyun adına bir şey çıkmadı. Zor geçeceğini biliyorduk ve duran toplarda etkili olan bir takım vardı. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum. Saha açısından oyun anlamında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama eleştirmediğimiz zaman da her şeyin üstü kapanıyor. Bu şartlarda kimse keyif alamaz. Kazanır ya da kaybedersiniz bunda sorun yok ama bu iyi zeminde olur."

        Şanlı, play-off sıralamasında kalmayı hedeflediklerini anlatarak, "Hedefimiz play-off içinde olmak çünkü burada olunca her an her şey olabilir. Geldiğimizden bu yana play-off içinde kalmayı hedefliyoruz. Puanlar çok yakın, her hafta sıralama değişebiliyor. Herhalde yıllardır böyle bir puan sıralaması olmamıştır diye düşünüyorum. Amacımız, düşüncemiz, camianın isteği play-off içinde olmak. Sonrasına bakarız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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