Doğu Anadolu'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Erzurum, Kars, Tunceli, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Savaş Kan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Yırtar, konuşmasında ekibiyle birlikte teşkilatın 180. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Emniyetin şerefli bir geçmişi olduğunu belirten Yırtar, şunları kaydetti:

"Türk polisi her dönem olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğünü esas alan, insan haklarına saygılı, demokratik değerlere bağlı, çağın gereklerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden yapısıyla görevini en iyi şekilde ifa etmeye devam etmektedir. Bizler halkın huzuru için gerektiğinde kendi huzurundan vazgeçen toplumun güvenliği için gece-gündüz demeden çalışan, hiçbir zorluk karşısında yılmayan bir teşkilatın mensuplarıyız. Türk polisi sadece güvenlik gücü değil aynı zamanda vatandaşımızın yanında olan, derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen, bir çocuğun gülümsemesinde, bir annenin duasında yer bulan kutsal bir görevin temsilcisidir."

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri yaptı, polis ekipleri de araçlarının sirenlerini açıp, konvoy düzenledi. Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Mehmet Akarsu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ile askerler ve polisler katıldı. Törenin ardından protokol, Yeni Asrı Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek dua okuyup mezarlara karanfil bıraktı. - Kars Kars'ta Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Kars Garnizon Şehitliğinde devam etti. İl Müftüsü Yavuz Yıldız'ın dua okumasının ardından İl Emniyet Müdürü Saka ve bazı il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - Tunceli

Tunceli'de Valilik binası bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Duman ve beraberindeki polis memurları Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Tekbıyıkoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek emniyet personeliyle sohbet etti. Ziyarette, Duman tarafından Tekbıyıkoğlu'na çiçek takdim edildi. - Ağrı Ağrı'da Abide Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Polisevinde devam eden programda Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, polis, şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Vali Koç ve beraberindekiler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, "Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın Polis Haftası'nı kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi. - Iğdır Iğdır'da İl Halk Kütüphanesinin önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, Atatürk Caddesi'nde devam etti. İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve beraberindeki polisler, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra bisikletli polislerin de eşlik ettiği polis araçları kortej geçişi yapıp şehir turu attı. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurulan stantlarda, polisin yaptığı çalışmalar ve birimler tanıtıldı. - Erzincan Erzincan'daki törende, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdür Vekili Yafez Urgancı, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama, polis araçlarının Halit Paşa Caddesi'ndeki kortej geçişiyle devam etti.