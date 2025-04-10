Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Erzurum, Kars, Tunceli, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL

        Erzurum, Kars, Tunceli, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Savaş Kan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Yırtar, konuşmasında ekibiyle birlikte teşkilatın 180. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Emniyetin şerefli bir geçmişi olduğunu belirten Yırtar, şunları kaydetti:

        "Türk polisi her dönem olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğünü esas alan, insan haklarına saygılı, demokratik değerlere bağlı, çağın gereklerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden yapısıyla görevini en iyi şekilde ifa etmeye devam etmektedir. Bizler halkın huzuru için gerektiğinde kendi huzurundan vazgeçen toplumun güvenliği için gece-gündüz demeden çalışan, hiçbir zorluk karşısında yılmayan bir teşkilatın mensuplarıyız. Türk polisi sadece güvenlik gücü değil aynı zamanda vatandaşımızın yanında olan, derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen, bir çocuğun gülümsemesinde, bir annenin duasında yer bulan kutsal bir görevin temsilcisidir."

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri yaptı, polis ekipleri de araçlarının sirenlerini açıp, konvoy düzenledi.

        Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Mehmet Akarsu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ile askerler ve polisler katıldı.

        Törenin ardından protokol, Yeni Asrı Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek dua okuyup mezarlara karanfil bıraktı.

        - Kars

        Kars'ta Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Kars Garnizon Şehitliğinde devam etti.

        İl Müftüsü Yavuz Yıldız'ın dua okumasının ardından İl Emniyet Müdürü Saka ve bazı il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        - Tunceli

        Tunceli'de Valilik binası bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Duman ve beraberindeki polis memurları Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Tekbıyıkoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek emniyet personeliyle sohbet etti.

        Ziyarette, Duman tarafından Tekbıyıkoğlu'na çiçek takdim edildi.

        - Ağrı

        Ağrı'da Abide Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Polisevinde devam eden programda Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, polis, şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

        Vali Koç ve beraberindekiler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.

        Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, "Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın Polis Haftası'nı kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

        - Iğdır

        Iğdır'da İl Halk Kütüphanesinin önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, Atatürk Caddesi'nde devam etti.

        İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve beraberindeki polisler, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti.

        Daha sonra bisikletli polislerin de eşlik ettiği polis araçları kortej geçişi yapıp şehir turu attı.

        Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurulan stantlarda, polisin yaptığı çalışmalar ve birimler tanıtıldı.

        - Erzincan

        Erzincan'daki törende, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdür Vekili Yafez Urgancı, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama, polis araçlarının Halit Paşa Caddesi'ndeki kortej geçişiyle devam etti.

        Ardından Baybaba, Urgancı ve beraberindeki emniyet mensupları Vali Hamza Aydoğdu’yu makamında ziyaret etti.

        Aydoğdu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!

        Benzer Haberler

        "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" düzen...
        "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" düzen...
        Nişanlısına hediye paketi hazırlarken patlayan sprey boya kutusu hastanelik...
        Nişanlısına hediye paketi hazırlarken patlayan sprey boya kutusu hastanelik...
        Erzurum'da EİT ülkelerinin katılımıyla "Palandöken Ekonomi Forumu" düzenlen...
        Erzurum'da EİT ülkelerinin katılımıyla "Palandöken Ekonomi Forumu" düzenlen...
        Selimiye Kışlası'nda yaralı askerlere bakan Florence Nightingale'in kostümü...
        Selimiye Kışlası'nda yaralı askerlere bakan Florence Nightingale'in kostümü...
        Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde 1000. nakil gerçekleştirildi
        Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde 1000. nakil gerçekleştirildi
        Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı