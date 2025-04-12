Erzurum'da sağlıkçılar 74 haftadır Gazze için yürüyor

Erzurum'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

​​​​​​​Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Uzman doktor Muhammed Mutlu, grup adına yaptığı açıklamada, 74 haftadır meydanlarda olanlara teşekkür etti.

İsrail'in hiçbir anlaşmaya uymadığını ifade eden Mutlu, "Dünyanın en ahlaklı ve en sebatkar milletine yönelik katliam ve soykırıma yaklaşık bir buçuk senedir tarih önünde şahit oluyoruz." dedi.

İslam devletlerine seslenen Mutlu, şunları kaydetti:

"Allah rızası için zalim İsrail'e ve destekçilerine karşı artık daha somut adımlar atınız. Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yayınladığı 10 maddelik tarihi çağrıya uyunuz ve bu katliamı bir an önce durdurunuz. Allah rızası için artık susmayın. Lafı ağzınızda evirip çevirmeden, Hakkı ve hakikati gür bir sesle haykırınız ve mazlumlar için Müslümanların uykularından uyanmasına vesile olun."