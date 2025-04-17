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        GÜNCELLEME - Erzurum'da eşini boğarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:43
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da eşini boğarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde 36 ABD 593 plakalı araç içerisinde Ali Osman Buzlak (21) ile eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman Buzlak, eşini boğarak öldürdü ve cesedini aracın bagajına sakladı.

        Araçtaki kesici aletle intihar girişiminde bulunduktan sonra aracıyla hastane bahçesinden hareket eden Buzlak, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda durdu.

        Burada polis ekiplerince gece saatlerinde araçta hareketsiz bulunan Buzlak, hastaneye kaldırıldı.

        Aracın bagajında bulunan kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Ali Osman Buzlak, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Çiftin resmi nikahlı oldukları ve düğün hazırlığı yaptıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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