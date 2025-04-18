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        Erzurum'da uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirildi

        Erzurum'da uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:58
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        Erzurum'da uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirildi
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        Erzurum'da uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bomba arama köpeği "Yazı"nın da desteğiyle ekipler, Palandöken ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 1 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 1 kama ve 35 tabanca fişeği bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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