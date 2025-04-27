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        Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı, sona erdi

        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:44
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        Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı, sona erdi
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        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) tamamlandı.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25-26 Nisan tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliği yaklaşık 65 bin öğrenci ziyaret etti.

        Öğrenciler, 200'ü aşkın özel sektör ve kamu kurumunun katıldığı fuarda, eğitim gördükleri alanlara ilişkin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurarak kariyerlerini şekillendirme fırsatı buldu.

        Etkinlik süresince stant açan kurum ve kuruluşlar, öğrenci ve mezunlarla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek iş ve staj başvuruları aldı, kariyer imkanları hakkında detaylı bilgi verdi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kariyer fuarlarının gençlerin istihdamına ve ülkenin geleceğine büyük katkılar sunduğunu belirterek, "İki gün boyunca dolu dolu geçen bir fuarı daha başarıyla tamamladık. Öğrencilerimiz, sektör temsilcileriyle birebir görüşerek önemli bağlantılar kurdu. Katılımcı firmalar ise genç yetenekleri keşfetme imkanı buldu. KUDAKAF'25'in, bölgemiz ve ülkemiz adına oldukça verimli geçmesi bizleri gururlandırdı. Fuar süresince emeği geçen tüm görevli arkadaşlarıma, paydaş üniversitelerimize, katılımcı firmalara ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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