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        Erzurum'da kazaya karışıp kaçan alkollü sürücünün ehliyetine 35 yıl el konuldu

        Erzurum'da, kazaya karışıp olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 18:23 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:23
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        Erzurum'da kazaya karışıp kaçan alkollü sürücünün ehliyetine 35 yıl el konuldu
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        Erzurum'da, kazaya karışıp olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu.

        O.E. idaresindeki 25 SD 996 plakalı otomobil, şehir merkezinde kazaya karışıp olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine otomobil, Aşkale uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı.

        Trafik ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu sürücü O.E.'nin 2,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücü O.E. hakkında, çeşitli suçlardan 59 bin 191 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2060'a kadar el konuldu, otomobil ise trafikten men edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, O.E.'nin 8'i alkollü araç kullanma suçu olmak üzere toplam 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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