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        Erzurum'da nesli tehlike altında olan "Bayağı Balaban" yaralı olarak bulundu

        Erzurum'un Oltu ilçesinde belediye tesislerinde nesli tehlike altında bulunan "Bayağı Balaban" kuşu yaralı halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:11
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        Erzurum'da nesli tehlike altında olan "Bayağı Balaban" yaralı olarak bulundu
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde belediye tesislerinde nesli tehlike altında bulunan "Bayağı Balaban" kuşu yaralı halde bulundu.

        Oltu Belediyesi 25 Mart Sosyal Tesislerinde görevliler tarafından Bayağı Balaban cinsi kuş bulundu.

        Kuşun yaralı olduğunu fark eden tesis müdürü İsmail İşler ve tesis personeli Kürşat Gür, kuşun güvenliğini sağlayarak koruma altına aldı.

        Kuşu yaralı olarak bulan Kürşat Gür, AA muhabirine "Nesli tehlike altında olduğunu öğrendiğimiz kuşu yaralı olarak bulduk. Kuşu belediyemizin veteriner hekimi Feyzanur Aydın nezaretinde Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz." dedi.

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        Galeri

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