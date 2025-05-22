Erzurum'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Erzurum'da, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Erzurum'da, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sedat A'nın kullandığı 25 AED 284 plakalı hafif ticari araç, Tortum yolundaki köprü üzerinde Bahattin K. idaresindeki Narman Belediyesine ait 25 ACV 543 plakalı panelvanla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Sedat A. ile araçlardaki Zeki A, Gülşen A, Nihat S, Halime D, Serap A. ve Kürşat V. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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