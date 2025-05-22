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        Erzurum'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Erzurum'da, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:17
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        Erzurum'da hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Erzurum'da, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Sedat A'nın kullandığı 25 AED 284 plakalı hafif ticari araç, Tortum yolundaki köprü üzerinde Bahattin K. idaresindeki Narman Belediyesine ait 25 ACV 543 plakalı panelvanla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden Sedat A. ile araçlardaki Zeki A, Gülşen A, Nihat S, Halime D, Serap A. ve Kürşat V. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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