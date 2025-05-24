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        TÜGVA Erzurum'da 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğinin 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:13
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        TÜGVA Erzurum'da 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğinin 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurul, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Genel kurulda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TÜGVA'da görev alan herkese teşekkür ederek, yeni dönem için başarı temennisinde bulundu.

        Gençlerin önemine vurgu yapan Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Gençler toplumun değişimin öncüsü, ekonomik kalkınmanın taşıyıcısı ve teknolojik dönüşümün itici gücü olarak tüm ülkeler için kıymetlidir. Başka bir ifadeyle gençlik bir milletin yarınlara dair en büyük umut kaynağıdır. Bu nedenle gençleri sağlam değerlerle geleceğe taşımak, aslında bir ülkenin geleceğini inşa etmek, memleketi korumak anlamına gelir. İşte bu anlayışla, Muhterem Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde eğitimden sağlığa, bilimden teknolojiye kültürden ekonomiye kadar her alanda gençlerimize yönelik yatırımlar büyük kararlılıkla artırılmış, kamu kaynakları gençlerimizin gelişimi için seferber edilmiştir."

        Türkiye'de geçmişte gençliğin çok büyük sorunlar yaşadığını aktaran AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok sorunun geride kaldığını kaydetti.

        Altınok, "Kazanımlarımızın kalıcı olabilmesi için birbirimizi sımsıkı tutmamız gerekiyor. Küçük işlerin peşinde olmamamız lazım gelir. Bu davaya inananların küçük hesapları olmaz, bizim hesabımız büyük, bizim davamız büyük. Bugün geldiğimiz noktaya hamdediyoruz. Daha çok özgürlük, hukuk, evrensel değerler, insanların kendini ifade edebilme özgürlüğünü sağlayacağız. Varsa eksikler, tamamlayacağız." dedi.

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da gençlerin bugünün ve yarınların mimari olduğunu belirterek, "İnsanın bir duruşu olması lazım. Bu davada bize yol açan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Selim Özaltun da TÜGVA'nın kuruluşunda "önce maneviyat" şuurunun olduğunu vurgulayarak, "12 yıl önce ilk kurulduğunda tek bir binası olan vakıf olarak yola çıktı. Bugün 81 il, 605 ilçede teşkilatımız var. Büyük bir aileye dönüştük. 12 yıl önce atılan kıvılcım büyük bir meşaleye dönüştü." ifadelerini kullandı.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba ise vakıfta milyonlarca gençle hemhal olduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

        TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç gençlere teşekkür ederek, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını aktardı.

        Genel kurulda, TÜGVA Erzurum İl Temsilciliğini yeni dönemde de yürütecek olan Kömeç, yeni yürütme kurulu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vakıf üyeleri katıldı.

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