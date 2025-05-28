Narman'da yetim çocuklar için kermes düzenlendi
Narman ilçesinde yetim çocukların bayramlık ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla kermes düzenlendi.
Narman ilçesinde yetim çocukların bayramlık ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla kermes düzenlendi.
Narman Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından öğretmenevinde düzenlenen kermes, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklar için yapıldı.
Kermeste gönüllülerin hazırladığı yöresel ürünler ve yiyecek gibi birçok ürününün satışı yapılacak, elde edilen gelirle yetim çocukların bayramlık ihtiyaçları karşılanacak.
Kermesin açılışını Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı ve vatandaşlar yaptı.
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