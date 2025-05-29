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        Erzurum'da acil sağlık personeli, yangına hazırlık tatbikatı yaptı

        Erzurum Şehit Burak Tatar İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde, 4 gün süren yangın eğitimi sonrası tatbikat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:54
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        Erzurum'da acil sağlık personeli, yangına hazırlık tatbikatı yaptı
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        Erzurum Şehit Burak Tatar İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde, 4 gün süren yangın eğitimi sonrası tatbikat yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen eğitim sonrası, komuta merkezinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikatta senaryo gereği, binada çıkan yangın sonrası çalan alarm ile personelin tahliyesi gerçekleştirildi.

        Komuta merkezine ulaşan itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra özel ekipmanlarla 4 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

        Binada mahsur kalanlardan bazıları itfaiye ekipleri tarafından açılan brandaya atlayarak kurtuldu, bazıları ise itfaiye aracının sepetiyle tahliye edildi.

        Yangının çıktığı binaya giren UMKE ekipleri ise yaralıları sedyeyle çıkarıp ambulansa taşıdı.

        Tatbikatta ayrıca itfaiye ekipleri tarafından sağlık personeline yangın tüpü kullanımı gösterildi.

        Erzurum 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Furkan Soner Taş, AA muhabirine, 900 personelin katılımıyla verilen 4 günlük yangın eğitimi sonunda tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

        Eğitime katılan personele ve paydaş kurumlara teşekkür eden Taş, "Bu tür durumlara hazırlıklı olmak zorundayız. Zaten bizim işimiz acil durumlara müdahale etmek ve kontrolsüz başlayan süreçleri kontrol altına almak. Bundan dolayı tatbikatı, gerçeğe en yakın haliyle yapmaya çalıştık. Bizler yangına nasıl müdahale edildiğini bilmeliyiz ki vatandaşlarımıza da daha iyi hizmet sunalım." dedi.

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