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        Erzurum'da çıkan yangında 2 katlı evin çatısı zarar gördü

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin çatısı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:17
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        Erzurum'da çıkan yangında 2 katlı evin çatısı zarar gördü
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        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin çatısı zarar gördü.

        İlçenin Değermenlidere Mahallesi'nde Özgen Ayas'a ait evin çatısında henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Ardahan Göle ve Şenkaya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Kısa süreli müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

        Evin çatısında büyük hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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