Erzurum'da çıkan yangında 2 katlı evin çatısı zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine gelen Ardahan Göle ve Şenkaya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İlçenin Değermenlidere Mahallesi'nde Özgen Ayas'a ait evin çatısında henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

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