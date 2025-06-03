Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesi'nde "Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler" konferansı düzenlendi

        Atatürk Üniversitesi'nde, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yükseköğretimin etkisinin ele alındığı "Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesi'nde "Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi'nde, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yükseköğretimin etkisinin ele alındığı "Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, konferans, Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yükseköğretim alanında yeni bir kalkınma anlayışını beraberinde getirdiğini söyledi.

        Bu sürecin en önemli aktörlerinden birinin üniversiteler olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün burada Türkiye'nin yükseköğretimde yeni bir vizyonla geleceğe yürüme iradesine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, bilimde, teknolojide ve kültürde küresel ölçekte söz sahibi olma iddiasını taşımaktadır. Bu iddianın taşıyıcıları arasında üniversiteler ön saflarda yer almaktadır. Üniversitelerimiz sadece akademik bilgi üretmekle kalmamalı, aynı zamanda girişimcilik, yenilikçilik, toplumsal fayda ve küresel işbirlikleri gibi alanlarda da aktif bir rol üstlenmelidir."

        Hacımüftüoğlu, Kamu Başdenetçisi olarak görev yaptığı süre boyunca birçok konuda stratejik yaklaşımlar geliştiren Şeref Malkoç'un bilgi ve tecrübelerinin, üniversiteler için önemli bir vizyon sunacağını vurgulayarak, "Sayın Şeref Malkoç'un katkıları, üniversitelerimizin bu büyük dönüşümde üstleneceği rolü daha iyi kavramamıza ışık tutacaktır. Bu çerçevede üniversitelerimizi yenilikçi araştırmaların merkezi, girişimcilik ekosisteminin dinamiği, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin odağı ve topluma değer katan yapı taşları haline getirmek zorundayız." ifadesini kullandı.

        Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Türkiye'nin son 20 yılda katettiği gelişmelerden, üniversitelerin stratejik rolünden ve gençlerin bu vizyondaki öneminden bahsetti.

        Üniversitelerin sadece akademik başarıyla değil, topluma olan katkılarıyla da öne çıkması gerektiğini vurgulayan Malkoç, Türkiye'nin küresel arenada daha güçlü bir aktör olabilmesi için üniversitelerin yenilikçi, üretken ve çözüm odaklı yapılar haline gelmesinin önemine dikkati çekti.

        Konferansa, önceki dönem Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Konferansın ardından Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılara, üniversitenin doğa ve yaşam bilimleri alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da çıkan yangında 2 katlı evin çatısı zarar gördü
        Erzurum'da çıkan yangında 2 katlı evin çatısı zarar gördü
        GÜNCELLEME - Erzurum'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Erzurum'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü
        Erzurum'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü
        Erzurum'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü
        Dereye uçan otomobildeki çift ile çocukları öldü
        Dereye uçan otomobildeki çift ile çocukları öldü
        Erzurum ve Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Erzurum ve Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Erzurum'da 200 çocuğa bayramlıkları ulaştırıldı
        Erzurum'da 200 çocuğa bayramlıkları ulaştırıldı