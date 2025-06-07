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        Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, trafik denetimine katıldı

        Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kentteki trafik denetimlerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:06
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        Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, trafik denetimine katıldı
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        Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kentteki trafik denetimlerine katıldı.

        Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri bayramın ikinci gününde de vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

        Denetimlerine Aziziye ilçesindeki trafiğin yoğun olduğu yerlerde devam ettiren ekiplere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı da katıldı.

        Uygulama noktalarındaki görevli personel ve sürücülerle bayramlaşan Avcı, emniyet kemeri, hız sınırı ve trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

        Ekipler, durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu.

        Öte yandan jandarma olarak vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için alınan tüm önlemlerin titizlikle uygulandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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