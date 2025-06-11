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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:33 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:33
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Mayıs'ta narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, gerçekleştirilen operasyonlarda 17 gram metamfetamin, 71 gram bonzai,1 gram kokain, 3 gram toz esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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