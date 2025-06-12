Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da terör propagandası ve suç içerikli paylaşım yapanlar hakkında adli işlem başlatıldı

        Erzurum'da sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan ve suç içerikli paylaşımda bulunan 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da terör propagandası ve suç içerikli paylaşım yapanlar hakkında adli işlem başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan ve suç içerikli paylaşımda bulunan 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, geçen ay sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde sanal devriye gerçekleştirildi.

        Terör örgütü propagandası yapan, devlet kurumlarına hakaret eden ve suç içerikli paylaşımda bulunan 40 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli 287 site ile hesap hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak işlem gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!

        Benzer Haberler

        Karaciğer yetmezliğiyle 6 yıl mücadele etti, kadavradan nakille hayata tutu...
        Karaciğer yetmezliğiyle 6 yıl mücadele etti, kadavradan nakille hayata tutu...
        Erzurum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da 867 kök kenevir ele geçirildi
        Erzurum'da 867 kök kenevir ele geçirildi
        Erzurum Kalesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Erzurum Kalesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Erzurumlu iş insanları, Azerbaycan'daki yatırım ve iş fırsatlarını dinledi
        Erzurumlu iş insanları, Azerbaycan'daki yatırım ve iş fırsatlarını dinledi