TFF'nin ilk defa uyguladığı kursla eğitim alan futbolcular, Palandöken'de antrenörlüğe hazırlanıyor

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da yerli ve yabancı futbol kulüplerinin sezon öncesi güç depoladığı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, şimdi de yeşil sahalarda top koşturmaya devam ederken antrenörlük eğitimi alan sporcuları ağırlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından önceki yıllarda da düzenlenen eğitimin yanında bu yıl ilk defa aktif futbola devam eden futbolcuların da olduğu antrenör eğitim programına birçok oyuncu katılıyor.

Süper Lig ve alt liglerde top koşturan 24 tecrübeli futbolcunun yer aldığı antrenör eğitim programı, 10-19 Haziran tarihlerinde Büyükşehir Belediyesince Palandöken Dağı eteklerinde kurulan kamp merkezinde düzenleniyor.

Deneyimli eğitmenlerce teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirilen 24 antrenör adayı, bir yandan futbol hayatına devam ederken bir yandan da "antrenörlük belgesi" alma yolundaki ilk aşamayı tamamlamış olacak.

- "Kışları Antalya'yı, hava sıcaklığında ise Erzurum'u tercih ediyoruz"

TFF Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir, AA muhabirine, TFF'nin Riva ve Antalya'dan sonra üçüncü eğitim merkezinin Erzurum'da olduğunu söyledi. Erzurum'u hava sıcak olduğu zamanlarda tercih ettiklerini belirten Aydemir, "Kışları Antalya'yı, hava sıcaklığında ise Erzurum'u tercih ediyoruz. Burada UEFA B eğitimimiz var. Ayrıca teorik olarak da UEFA Fitness B eğitimimiz var." dedi. Aydemir, eğitimler konusunda yeni bir aşamaya geçtiklerini ifade ederek, "Yedi aydır görevdeyim. UEFA B ve A birleşik eğitimini kaldırdık ve iki farklı strateji belirledik. Birincisi futbolu bırakmış 7 yıl ve üzeri profesyonel futbol oynayan oyuncularımızı, ikincisi ise tarihte ilk defa şimdiki grupta faal anlamda futbol oynayanları UEFA B'ye davet ettik. Hocalarımız oynarken bir taraftan bu işi geliştirmek ve artık yavaştan hazırlık yapmak gibi bir sistemle devam ediyoruz." diye konuştu. Eğitimlerde belirli kriterlerinin olduğunu dile getiren Aydemir, "Burada bütün imkanlar var ve işlerimizi kolaylaştırıyor. Birinci etap Erzurum, ikinci etap ise büyük ihtimalle Antalya olacak. Eğer havalar yine sıcak olursa tekrar Erzurum'u tercih edeceğiz. Bu 6-7 ay gibi bir süre oluyor. Kendi kriter ve talimatlarımıza göre UEFA B bittikten sonra sözleşme yapabiliyorlar. Burada UEFA A ve pro lisans olarak önce UEFA, sonra pro lisans. UEFA B bittikten sonra futbolu bitmişse şayet çalışma zorunluluğumuz var. UEFA B'de çalışma zorunluluğunu yapan kriterleri karşılarlarsa UEFA A yolu açılacak." ifadelerini kullandı.

Siltaş Yapı Pendiksporlu futbolcu ve antrenör adayı Mustafa Pektemek, uzun yıllardır futbolun içinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "İlk defa aktif futbolculara UEFA B'ye katılma şansı verdiler, biz de bunu değerlendirmek istedik. Daha önce de buraya gelmiştim ama bu sefer farklı şekilde geldik. Sahanın başka bir yeri artık, hocalık tarafı çok farklı, acemiliğimiz var ve hocalarımız yardımcı oluyor. Çok güzel bir kamp geçiyor çünkü bütün arkadaşlarımız uzun yıllar karşılıklı ya da aynı takımda oynadığımız arkadaşlarımız. Öğrenmek için geldik ve bayağı şeyler öğrendik. Şimdi aktarma kısmına geldik ve ne öğrenmişiz sahada uygulamasıyla görüyoruz." Mustafa Pektemek, antrenörlüğün futbolculuktan farklı olduğunu belirterek, "Heyecanımız var. Sahada antrenman yaptırmak çok farklı, bildiğimiz şeyleri de unutabiliyoruz çünkü herkesten sorumlu oluyoruz. Daha önce kendimizden sorumluyduk şimdi tüm takımdan sorumluyuz. İkisi çok farklı, futbolun içinden geliyoruz ama gerçekten çok farklı. Öğrendiğimiz terimler, kullandığımız şeyler saha içinde çok farklıydı. Burada uygulamada ismini bilmediğimiz terimler bile var, onları öğreniyoruz. İlk etap olarak oyunun bir bölümünü çalışıyoruz, tam sahaya geçmedik." değerlendirmesini yaptı.