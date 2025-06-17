Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum kırsalına yapılan göletler tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor

        Erzurum kırsalında Büyükşehir Belediyesi tarafından son 12 yılda yapılan 750'yi aşkın gölet, kentin tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:21 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum kırsalına yapılan göletler tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum kırsalında Büyükşehir Belediyesi tarafından son 12 yılda yapılan 750'yi aşkın gölet, kentin tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince inşa edilen göletlerin kentteki tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağladığını, her ay tamamlanan yeni göletlerin çiftçi ve besicilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

        Erzurum'un bereketli topraklarını suyla buluşturduklarını, tarım ve hayvancılık sektörüne güçlü destek sağlandıklarını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz ay Tortum Çamlıca, Oltu Toprakkale ve Narman Kilimli'de tamamladığımız göletlerimizi de üreticimizin emrine sunduk. Göletlerimiz hem tarım arazilerinin sulanmasında hem de hayvan içme suyu temininde hayati bir rol üstleniyor. Özellikle yaz aylarında kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan üreticiler için bu göletler adeta birer 'can simidi' niteliği taşıyor. İşte bu nedenle doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek, sadece bugüne değil, yarınlara da hizmet eden kalıcı eserleri şehrimize kazandırıyoruz. Her alanda kalkınan, büyüyen ve gelişen bir Erzurum için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

        -"12 yılda 750'yi aşkın gölet yaptık"

        Sekmen, gölet projelerinin Erzurum'un geleceğini güvence altına aldığına işaret ederek, "Her damla su, Erzurum'un yarınlarına yapılan bir yatırımdır. 12 yılda 750'yi aşkın gölet yaptık. Göletlerimiz tarım ve hayvancılığın yanı sıra meralarımızın zenginleşmesine ve hayvan popülasyonunun artmasına da katkı sağladı. Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu fonksiyonlarına sahip göletlerimiz ile tarım ve hayvancılık sektörü daha da gelişti. İşte bu değişim ve dönüşümle Erzurum'da çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye, topyekun bir şekilde kırsal kalkınmaya adeta öncülük ediyoruz. Böylelikle tarımsal anlamda mevcut altyapının modernizasyonunu yaparak, iklim krizine karşı dirençli bir tarım stratejisi oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Down sendromlu Muhammet Tarık, Avrupa 3'üncüsü
        Down sendromlu Muhammet Tarık, Avrupa 3'üncüsü
        TFF'nin ilk defa uyguladığı kursla eğitim alan futbolcular, Palandöken'de a...
        TFF'nin ilk defa uyguladığı kursla eğitim alan futbolcular, Palandöken'de a...
        Erzurum'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
        Erzurum'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
        Erzurum'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Erzurum'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Erzurum'un tarihi tabyasında bisiklet, off-road ve atlı safari turu yapıldı
        Erzurum'un tarihi tabyasında bisiklet, off-road ve atlı safari turu yapıldı