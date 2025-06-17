Erzurum kırsalına yapılan göletler tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor

Erzurum kırsalında Büyükşehir Belediyesi tarafından son 12 yılda yapılan 750'yi aşkın gölet, kentin tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince inşa edilen göletlerin kentteki tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağladığını, her ay tamamlanan yeni göletlerin çiftçi ve besicilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Erzurum'un bereketli topraklarını suyla buluşturduklarını, tarım ve hayvancılık sektörüne güçlü destek sağlandıklarını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay Tortum Çamlıca, Oltu Toprakkale ve Narman Kilimli'de tamamladığımız göletlerimizi de üreticimizin emrine sunduk. Göletlerimiz hem tarım arazilerinin sulanmasında hem de hayvan içme suyu temininde hayati bir rol üstleniyor. Özellikle yaz aylarında kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan üreticiler için bu göletler adeta birer 'can simidi' niteliği taşıyor. İşte bu nedenle doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek, sadece bugüne değil, yarınlara da hizmet eden kalıcı eserleri şehrimize kazandırıyoruz. Her alanda kalkınan, büyüyen ve gelişen bir Erzurum için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."