Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Erzurum'da yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Kazım Karabekir Mahallesi Aras Sokak'taki 2 katlı bir evde yalnız yaşayan Ercan Tedik'ten haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kapıyı açarak girdikleri evde Tedik'i yerde hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tedik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tedik'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ölü bulunan Tedik'in görme engelli olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
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