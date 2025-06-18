Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Ölü bulunan Tedik'in görme engelli olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kapıyı açarak girdikleri evde Tedik'i yerde hareketsiz buldu.

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