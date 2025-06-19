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        Şehit Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın anısına Erzurum'da kütüphane açıldı

        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı anısına oluşturulan kütüphane Erzurum'da düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:33
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        Şehit Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın anısına Erzurum'da kütüphane açıldı
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        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı anısına oluşturulan kütüphane Erzurum'da düzenlenen törenle açıldı.

        Tortum ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından "Mehmet Akif Ortaokulu'nda Unutulmayan Kahramanlar" sloganıyla proje başlatıldı.

        Proje kapsamında söz konusu okulda şehit Akıncı'nın hatırasını yaşatmak amacıyla "Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı Kütüphanesi" açıldı.

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, açılışta yaptığı konuşmada, yüreklere dokunan bir hatıranın açılışını yaptıklarını söyledi.

        Şehidin adının nesiller boyu yaşatılacağını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Burada sadece kitaplarla dolu bir odayı değil yüreklere dokunan bir hatırayı açıyoruz. Şehidimizin adı bu kütüphanede nesiller boyunca yaşayacak. Gençlerimizi burada sadece bilgi edinmeyecek, aynı zamanda vatan uğruna can veren bir kahramanın aziz hatırasıyla karşılaşacak. Bizler, şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak onların isimlerini yaşatarak aziz hatıralarına sahip çıkıp vefa gösterebiliriz."

        Açılışa, şehidin annesi Hacer, babası Halil İbrahim Akıncı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız ve kurum yöneticileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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