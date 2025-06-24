Erzurumspor FK, Hırvat kaleci Matija Orbanic'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kaleci Matija Orbanic'i transfer etti.
Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kaleci Matija Orbanic'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip Slovenya takımlardan NK Bravo'da forma giyen Hırvat file bekçisi Obranic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Obranic'in geçtiğimiz günlerde kente gelerek tesisleri gezdiği belirtilen açıklamada, "Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanımız Ahmet Dal ile son görüşmeyi yapan Matija Orbanic, kulübümüzle 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Hırvatistan doğumlu 25 yaşında ve 1,92 boyundaki Matija Orbanic, 1 Temmuz'da Erzurum'a gelerek takımımızla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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