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        Erzurum'da koruma altındaki Kaleboynu Kalesi, kalıntılarıyla zamana direniyor

        Erzurum'da 2006 yılında "Korunması gereken kültür varlığı" olarak tescil edilen Kaleboynu Kalesi, dik bir kayalık alan üzerinde kurulu kalıntılarıyla zamana direniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:59
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        Erzurum'da koruma altındaki Kaleboynu Kalesi, kalıntılarıyla zamana direniyor
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        Erzurum'da 2006 yılında "Korunması gereken kültür varlığı" olarak tescil edilen Kaleboynu Kalesi, dik bir kayalık alan üzerinde kurulu kalıntılarıyla zamana direniyor.

        Tortum ilçesinin Kaleboynu Mahallesi'nde bulunan ve tarihi kaynaklarda eski adı "Çarnesi" olarak geçen yaklaşık 2 bin rakımdaki kale, çevresindeki doğal güzelliklerle dikkati çekiyor.

        Dik bir kayalık alan üzerinde kurulu bulunan ve geriye sadece yuvarlak formlu beden duvarları kalan kale, yavaş yavaş kayboluyor.

        "Korunması gereken kültür varlığı" olarak 2006 yılında tescil edilen kale, kalıntılarıyla zamana direniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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