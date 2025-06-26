Erzurum'da koruma altındaki Kaleboynu Kalesi, kalıntılarıyla zamana direniyor
Erzurum'da 2006 yılında "Korunması gereken kültür varlığı" olarak tescil edilen Kaleboynu Kalesi, dik bir kayalık alan üzerinde kurulu kalıntılarıyla zamana direniyor.
Erzurum'da 2006 yılında "Korunması gereken kültür varlığı" olarak tescil edilen Kaleboynu Kalesi, dik bir kayalık alan üzerinde kurulu kalıntılarıyla zamana direniyor.
Tortum ilçesinin Kaleboynu Mahallesi'nde bulunan ve tarihi kaynaklarda eski adı "Çarnesi" olarak geçen yaklaşık 2 bin rakımdaki kale, çevresindeki doğal güzelliklerle dikkati çekiyor.
Dik bir kayalık alan üzerinde kurulu bulunan ve geriye sadece yuvarlak formlu beden duvarları kalan kale, yavaş yavaş kayboluyor.
"Korunması gereken kültür varlığı" olarak 2006 yılında tescil edilen kale, kalıntılarıyla zamana direniyor.
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