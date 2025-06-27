Erzurum'da tamir ettiği kepçeden fırlayan parçanın isabet ettiği usta öldü

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Baltaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aziziye Otoban Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda çalışan Turgut Baltaş'a (59) tamir ettiği iş makinesinden fırlayan bir parça isabet etti.

Erzurum'da tamir ettiği kepçeden fırlayan parçanın isabet ettiği usta hayatını kaybetti.

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