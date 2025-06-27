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        Erzurum'da tamir ettiği kepçeden fırlayan parçanın isabet ettiği usta öldü

        Erzurum'da tamir ettiği kepçeden fırlayan parçanın isabet ettiği usta hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:07 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:07
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        Erzurum'da tamir ettiği kepçeden fırlayan parçanın isabet ettiği usta öldü
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        Erzurum'da tamir ettiği kepçeden fırlayan parçanın isabet ettiği usta hayatını kaybetti.

        Aziziye Otoban Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda çalışan Turgut Baltaş'a (59) tamir ettiği iş makinesinden fırlayan bir parça isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Baltaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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