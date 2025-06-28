GÜNCELLEME 3 - Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölü sayısı 3'e yükseldi

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Tutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

Vali Çiftçi, beraberindekilerle olay yerinde inceleme yaptı.

Olaya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Oltu ilçesi Tutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Oltu taşı çıkaran bir ocakta 28.06.2025 günü saat 11.20 sıralarında göçük meydana gelmiştir. 3 işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ivedi şekilde sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında "Göçük altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşılan işçilerden biri olay yerinde vefat etmiş, iki işçi ise kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." denildi.

- "Göçük altında kimse yok" AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ile Oltu Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, aile yakınlarını ziyaret etti. Ala, çıkışta gazetecilere, cenazelerin hastanede olduğunu söyledi. Yakınların da hastanede olduğunu bildiren Ala, "Allah rahmet eylesin, bütün halkımızın, memleketimizin başı sağ olsun. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi. Ala, "Oltu taşı çıkarırken bir köyde 3 vatandaşımız göçük altında kalıyor ve maalesef vefat etmişler ama göçük altında kimse yok, çıkarıldılar. Şimdi otopsileri yapılıyor. Bütün arkadaşlarımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz burada." diye konuştu.