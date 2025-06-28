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        GÜNCELLEME 3 - Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölü sayısı 3'e yükseldi

        Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:55 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:39
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        GÜNCELLEME 3 - Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölü sayısı 3'e yükseldi
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        Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Tutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

        Vali Çiftçi, beraberindekilerle olay yerinde inceleme yaptı.

        Olaya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Oltu ilçesi Tutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Oltu taşı çıkaran bir ocakta 28.06.2025 günü saat 11.20 sıralarında göçük meydana gelmiştir. 3 işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ivedi şekilde sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamanın devamında "Göçük altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşılan işçilerden biri olay yerinde vefat etmiş, iki işçi ise kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." denildi.

        - "Göçük altında kimse yok"

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ile Oltu Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, aile yakınlarını ziyaret etti.

        Ala, çıkışta gazetecilere, cenazelerin hastanede olduğunu söyledi.

        Yakınların da hastanede olduğunu bildiren Ala, "Allah rahmet eylesin, bütün halkımızın, memleketimizin başı sağ olsun. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

        Ala, "Oltu taşı çıkarırken bir köyde 3 vatandaşımız göçük altında kalıyor ve maalesef vefat etmişler ama göçük altında kimse yok, çıkarıldılar. Şimdi otopsileri yapılıyor. Bütün arkadaşlarımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz burada." diye konuştu.

        İlgili birimlerle, başsavcılığın ve başhekimliğin de gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Ala, "Kardeşlerimiz çok hızlı bir biçimde de göçük altından kurtarılmış. Üzgünüz, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şu anda da orada herhangi bir göçük altında kimse yok. Arkadaşlarımız da çalışmalarını yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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