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        Hatay'daki yangına müdahale için Erzurum'dan 10 kişilik ekip gönderildi

        Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için Erzurum'dan 10 kişilik ekip gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 00:37 Güncelleme: 01.07.2025 - 00:37
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        Hatay'daki yangına müdahale için Erzurum'dan 10 kişilik ekip gönderildi
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        Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için Erzurum'dan 10 kişilik ekip gönderildi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçelere ait bir tanker, itfaiyeden 2 araç ile 10 personel, Hatay'daki orman yangınlarına müdahale için yola çıktı.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin vakit kaybetmeden yola çıktıklarını belirterek, "Yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyor, Hataylı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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